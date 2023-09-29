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Овечкин отдал шикарную поперечную передачу на Мирошниченко, но Иван не смог забить

Овечкин отдал шикарную поперечную передачу на Мирошниченко, но Иван не смог забить
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин едва не отдал результативную передачу на нападающего Ивана Мирошниченко в матче с «Детройт Ред Уингз».

На второй минуте третьего периода, когда «столичные» выигрывали со счётом 2:1, опытный форвард получил пас за воротами. Овечкин выехал на левый фланг и отдал резкую поперечную передачу. На противоположном фланге оказался Мирошниченко, который принял пас и нанёс бросок. Тем не менее вратарь сумел спасти «Детройт».

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Напомним, ранее завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

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