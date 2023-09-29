Кудашов: эпидемии разные пошли. И «Динамо» тоже её схватило. Переносили в самолёте

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (6:0).

«Хочу поблагодарить зрителей, сегодня был полный стадион – и наших, и тех, кто из Омска, и тех, кто проживает в Москве, но болеет за Омск. Сегодня и у них была такая дуэль. Игра нам удалась. Несмотря на счёт, она не была простой. Особенно начало. Но в нужный момент забили голы и дальше контролировали игру.

Что касается восстановления после поездки на Дальний Восток… Да кто знает, три дня – это идеальный срок для восстановления или нет. Бывает, что идеально, когда ты в хорошем настроении возвращаешься. Бывает, что нет. Ещё же видите, эпидемии разные пошли, мы тоже это схватили, в самолёте переносили. И сейчас продолжаем переносить симптомы.

Точнее, не столько эпидемия, сколько мелкие болезни были. У многих насморк, горло болит. На один день люди выпадают. Надеюсь, что пик мы пролетели в самолётах, всё прошло в поездке. А три дня – это нормально. С годами выстроилась такая система», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.