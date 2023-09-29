Что делать «Авангарду»?

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).

«Авангард» потерпел четвёртое поражение подряд и пятое в сезоне. Последние две встречи омичи проиграли с общим счётом 1:11. Сейчас «Авангард» занимает восьмое место в Восточной конференции. Подопечные Михаила Кравца набрали 11 очков в 10 встречах сезона. Омичи могут выпасть из зоны плей-офф — «Амур» догнал их по баллам.

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