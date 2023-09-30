The Athletic: у «Вашингтона» одна цель — довести Алекса Овечкина до отметки в 895 голов

Авторитетное издание The Athletic поделилось ожиданиями от будущего сезона «Вашингтон Кэпиталз».

«На самом деле у «Вашингтона» одна цель: довести Алекса Овечкина до отметки в 895 голов.

Результат прошлого года? Это не имеет никакого значения. Неутешительные прогнозы? Это не имеет никакого значения. Следующий сезон? Это не имеет никакого значения. Эта команда сейчас гонится за величием другого рода, и это нормально, что успех команды отходит на второй план по сравнению с этим легендарным наследием.

Но это означает, что «Кэпиталз» действительно застряли в таком положении, где ничто другое даже не имеет значения. При нынешней структуре состава и обязательствах относительно потолка зарплат у команды мало возможностей для улучшений, которые могут позволить выйти в плей-офф. И перестройки не произойдёт, пока Овечкин преследует Гретцки.

Таким образом, конечным результатом станет команда с 81 очком и без особых шансов сделать что-то примечательное в этом году, кроме как приблизить Овечкина к рекорду всех времён. Возможно, после провала прошлого сезона «Вашингтон» оправится, но это маловероятно. Ожидайте того же», — говорится в сообщении.