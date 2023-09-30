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Ассист Меркулова не помог «Бостону» уйти от поражения в матче с «Филадельфией»

Ассист Меркулова не помог «Бостону» уйти от поражения в матче с «Филадельфией»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился предсезонный матч НХЛ между командами «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз», в котором гости одержали победу со счётом 4:3 после серии послематчевых буллитов.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2023, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фараби – 07:31 (5x5)     1:1 Пастрняк (Макэвой, Заха) – 12:46 (5x4)     1:2 Пилинг (Бринк, Фёрстер) – 17:27 (5x4)     2:2 Пастрняк – 27:40 (4x4)     3:2 Брюнет (Шаттенкирк, Меркулов) – 35:00 (5x5)     3:3 Бринк (Гоше, Силер) – 44:07 (5x5)     3:4 Бринк – 65:00    

В составе хозяев дубль в свой актив записал чешский нападающий Давид Пастрняк, ещё одним голом отметился Фредрик Брюнет. Российский нападающий Георгий Меркулов записал в свой актив результативную передачу.

У гостей в сегодняшнем матче забитыми шайбами отметились Джоэль Фараби, Райан Пилинг, а также Бобби Бринк.

Таким образом, основное время матча завершилась вничью — 3:3. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Победный бросок на счету Бобби Бринка.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».

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