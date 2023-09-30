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Ассист Меркулова не помог «Бостону» уйти от поражения в матче с «Филадельфией»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился предсезонный матч НХЛ между командами «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз», в котором гости одержали победу со счётом 4:3 после серии послематчевых буллитов.

В составе хозяев дубль в свой актив записал чешский нападающий Давид Пастрняк, ещё одним голом отметился Фредрик Брюнет. Российский нападающий Георгий Меркулов записал в свой актив результативную передачу.

У гостей в сегодняшнем матче забитыми шайбами отметились Джоэль Фараби, Райан Пилинг, а также Бобби Бринк.

Таким образом, основное время матча завершилась вничью — 3:3. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Победный бросок на счету Бобби Бринка.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».