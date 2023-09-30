Нападающий «Спартака» Морозов рассказал секрет успеха его тройки с Голдобиным и Порядиным

Нападающий «Спартака» Иван Морозов высказался об отличном взаимодействии в своей тройке с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным. Эта тройка является одной из самых результативных в текущем сезоне КХЛ.

«Мы просто подходим друг другу. Понимаем, кто куда едет, хорошо чувствуем ситуацию. Мы много общаемся и вне льда, и во время тренировок, во время матчей, чтобы улучшать свою игру.

Это тоже даёт свои плоды. Мне кажется, мы дополняем и используем сильные стороны друг друга. У Коли бросок хороший, Пашка бежит хорошо. Все стараемся играть в пас, за счёт быстрого паса проходить капканы», — сказал Морозов в интервью официальному сайту КХЛ.

Ранее Морозов рассказал об опыте игры в АХЛ и тяжёлых поездках на автобусе.