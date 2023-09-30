«Локомотив» разгромил «Северсталь» со счётом 5:0 и одержал третью победу подряд

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0 (2:0, 0:0, 3:0).
На пятой минуте Мартин Гернат вывел ярославцев вперёд. Очки за голевые пасы получили Даниил Бут и Денис Алексеев. На 20-й минуте Александр Полунин, реализовав большинство с передачи Рушана Рафикова, удвоил преимущество железнодорожников. На 56-й минуте Максим Шалунов забил третий гол. На 59-й минуте Мартин Гернат оформил дубль. На последней секунде точку во встрече поставил Артур Каюмов. Вратарь Иван Бочаров оформил шат-аут.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 3 октября в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Спартак» 2 октября примет «Локомотив».
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