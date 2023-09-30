Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» разгромил «Северсталь» со счётом 5:0 и одержал третью победу подряд

«Локомотив» разгромил «Северсталь» со счётом 5:0 и одержал третью победу подряд
Аудио-версия:
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0 (2:0, 0:0, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Бут, Алексеев) – 04:26 (5x5)     0:2 Полунин (Рафиков) – 19:38 (5x4)     0:3 Шалунов (Гернат, Берёзкин) – 55:08 (5x5)     0:4 Гернат – 58:06 (en)     0:5 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 59:59 (5x3)    

На пятой минуте Мартин Гернат вывел ярославцев вперёд. Очки за голевые пасы получили Даниил Бут и Денис Алексеев. На 20-й минуте Александр Полунин, реализовав большинство с передачи Рушана Рафикова, удвоил преимущество железнодорожников. На 56-й минуте Максим Шалунов забил третий гол. На 59-й минуте Мартин Гернат оформил дубль. На последней секунде точку во встрече поставил Артур Каюмов. Вратарь Иван Бочаров оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 3 октября в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Спартак» 2 октября примет «Локомотив».

Материалы по теме
Видео
Дубль Цыплакова помог «Спартаку» одержать волевую победу над «Северсталью» в гостях
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android