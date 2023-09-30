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Главный тренер «Торпедо»: подозрение, что у вратаря Гуски сотрясение

Главный тренер «Торпедо»: подозрение, что у вратаря Гуски сотрясение
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения в матче с «Сочи» (2:5) рассказал о состоянии словацкого вратаря Адама Гуски. Голкипер пропустил два гола и был заменён на 13-й минуте.

«Пока трудно давать оценку, что произошло. Подозрение, что у него сотрясение, но врачи завтра должны сообщить, насколько серьёзна эта травма. Завтра будет более понятно его состояние здоровья. Эту травму он получил за несколько секунд до гола, при выходе? Да», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0).

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