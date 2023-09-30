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Ларионов ответил на вопрос, мог бы отдать Мичкова в аренду, если б он играл за «Торпедо»

Ларионов ответил на вопрос, мог бы отдать Мичкова в аренду, если б он играл за «Торпедо»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения в матче с «Сочи» (2:5) поделился мнением о нападающем южной команды Матвее Мичкове. Форвард набрал 2 (1+1) очка в матче с нижегородцами.

«Мог бы представить, что отдам в аренду Мичкова, если бы он был в моей команде? Я не комментирую игроков других команд. Это не совсем корректно с моей стороны, меня беспокоит только то, что происходит в нашей команде», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0).

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