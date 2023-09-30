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«Игра не всегда получалась». Главный тренер «Локомотива» — о разгроме «Северстали»

«Игра не всегда получалась». Главный тренер «Локомотива» — о разгроме «Северстали»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал разгромную победу в матче с «Северсталью». Ярославская команда обыграла череповчан со счётом 5:0.

«Готовились, разбирали соперника. Понимали, что нам предстоит. Игра не всегда получалась, конечно. Где-то перестраховывались, где-то недорабатывали. Приходилось тратить больше сил. В целом ребята молодцы. В плане самоотдачи претензий к ним нет. Вовремя забили голы, выстояли в меньшинстве, много на себя поймали. Вратарь, где нужно было, подчистил.

В сентябре на старте сезона у нас ни одного поражения на выезде? Тут просто так сложилось. Всё зависит от концентрации команды на конкретный матч», — приводит слова Никитина официальный телеграм-канал «Северстали».

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