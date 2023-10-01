«Шокирующе большое количество». The Athletic назвал сильные стороны «Вашингтона»

Авторитетное издание The Athletic назвало сильные стороны «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии нового сезона.

«Для команды, которая в прошлом сезоне была далека от плей-офф и, вероятно, даже ни на шаг не приблизилась к плей-офф в этом сезоне, «Кэпиталз» имеют в своём составе шокирующе большое количество сильных сторон. Возможно, им крайне не хватает высококлассных талантов, но у них есть настоящая глубина.

В первую очередь это касается Дилана Строума и Макса Пасиоретти. Возможно, этот дуэт сможет вытеснить одного из опытных управленцев команды, добившись более крупной роли, и с такой точки зрения это будет вполне заслуженно.

Строум — единственный оставшийся в команде нападающий, который в прошлом году смог забить не менее 50% от ожидаемых голов, играя с Овечкиным. В минувшем сезоне он стал надёжным дополнением, набрав 65 очков, и в интересах «Вашингтона» было бы сохранить этот дуэт вместе. Третий номер драфта-2015 наконец-то обретает независимость и по совместительству является одним из лучших игроков лиги за последние несколько сезонов по продвижению шайбы. С 2020 года Строум занимает 28-е место по относительному влиянию на ожидаемые голы в НХЛ среди нападающих — между Павлом Бучневичем и Картером Вераге.

Компания для топ-звена. Это связано с растущими способностями владения шайбой Строума. Он стал лучше выходить из своей зоны, заходить в зону соперника и содействовать нападению на завершающей трети площадки. Строум, возможно, является лучшим транспортировщиком шайб в «Вашингтоне» на данный момент, и будет интересно посмотреть, насколько новый тренер будет опираться на него, а не на старую гвардию. По времени на льду он должен быть сразу после Овечкина.

Даже несмотря на уход некоторых игроков в дедлайн и межсезонье, нижняя топ-6 «Вашингтона» снова должна стать основным источником силы. «Кэпиталз» — команда, которая хорошо использует четыре звена, и, когда первые два испытывают проблемы с тем, чтобы переигрывать соперников, вторые две звена неплохо справляются с задачей компенсировать слабину. Сонни Милано показал хороший результат в прошлом сезоне, набирая в среднем 2,12 очка за 60 минут игры; Энтони Манта должен лучше работать в нижних звеньях; у Алексея Протаса был самый низкий показатель ожидаемых пропущенных голов, когда он на площадке, среди всех членов команды; Ник Дауд — проверенный центр для четвёртого звена.

Защита не идеальна, но и не ужасна. В первых звеньях есть несколько ярких пятен, которые возглавляет Джон Карлсон. В то же время у «Вашингтона», возможно, не так много высококлассных талантов в атаке, Карлсон является исключением в защите. Он лучший защитник «Вашингтона» благодаря своей отличной способности перехватывать и продвигать шайбу, а также создавать моменты в зоне нападения.

Возраст и травма означают, что влияние Карлсона будет уже не тем, что раньше. За последние пять сезонов он медленно регрессировал. Джон по-прежнему среднестатистический номер 1, но в атаке уже не появляется, а в защите его игра остаётся на уровне ниже среднего.

Дарси Кемпер вернётся в стартовый состав после сильного дебюта за «Вашингтон». Процент отражённых бросков 90,8 снизился в сравнении с 92%, которые у него были в «Колорадо», но есть большая разница между игрой за «Эвеланш» чемпионского уровня и прошлогодними «Кэпиталз». В минувшем сезоне Кемпер спас «Вашингтон» от 13,2 ожидаемого гола, что недалеко от 15,9 в последней кампании за «Колорадо». По прогнозам, в этом сезоне он войдёт в десятку лучших вратарей», — говорится в сообщении.