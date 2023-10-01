Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шокирующе большое количество». The Athletic назвал сильные стороны «Вашингтона»

«Шокирующе большое количество». The Athletic назвал сильные стороны «Вашингтона»
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетное издание The Athletic назвало сильные стороны «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии нового сезона.

«Для команды, которая в прошлом сезоне была далека от плей-офф и, вероятно, даже ни на шаг не приблизилась к плей-офф в этом сезоне, «Кэпиталз» имеют в своём составе шокирующе большое количество сильных сторон. Возможно, им крайне не хватает высококлассных талантов, но у них есть настоящая глубина.

В первую очередь это касается Дилана Строума и Макса Пасиоретти. Возможно, этот дуэт сможет вытеснить одного из опытных управленцев команды, добившись более крупной роли, и с такой точки зрения это будет вполне заслуженно.

Строум — единственный оставшийся в команде нападающий, который в прошлом году смог забить не менее 50% от ожидаемых голов, играя с Овечкиным. В минувшем сезоне он стал надёжным дополнением, набрав 65 очков, и в интересах «Вашингтона» было бы сохранить этот дуэт вместе. Третий номер драфта-2015 наконец-то обретает независимость и по совместительству является одним из лучших игроков лиги за последние несколько сезонов по продвижению шайбы. С 2020 года Строум занимает 28-е место по относительному влиянию на ожидаемые голы в НХЛ среди нападающих — между Павлом Бучневичем и Картером Вераге.

Компания для топ-звена. Это связано с растущими способностями владения шайбой Строума. Он стал лучше выходить из своей зоны, заходить в зону соперника и содействовать нападению на завершающей трети площадки. Строум, возможно, является лучшим транспортировщиком шайб в «Вашингтоне» на данный момент, и будет интересно посмотреть, насколько новый тренер будет опираться на него, а не на старую гвардию. По времени на льду он должен быть сразу после Овечкина.

Даже несмотря на уход некоторых игроков в дедлайн и межсезонье, нижняя топ-6 «Вашингтона» снова должна стать основным источником силы. «Кэпиталз» — команда, которая хорошо использует четыре звена, и, когда первые два испытывают проблемы с тем, чтобы переигрывать соперников, вторые две звена неплохо справляются с задачей компенсировать слабину. Сонни Милано показал хороший результат в прошлом сезоне, набирая в среднем 2,12 очка за 60 минут игры; Энтони Манта должен лучше работать в нижних звеньях; у Алексея Протаса был самый низкий показатель ожидаемых пропущенных голов, когда он на площадке, среди всех членов команды; Ник Дауд — проверенный центр для четвёртого звена.

Защита не идеальна, но и не ужасна. В первых звеньях есть несколько ярких пятен, которые возглавляет Джон Карлсон. В то же время у «Вашингтона», возможно, не так много высококлассных талантов в атаке, Карлсон является исключением в защите. Он лучший защитник «Вашингтона» благодаря своей отличной способности перехватывать и продвигать шайбу, а также создавать моменты в зоне нападения.

Возраст и травма означают, что влияние Карлсона будет уже не тем, что раньше. За последние пять сезонов он медленно регрессировал. Джон по-прежнему среднестатистический номер 1, но в атаке уже не появляется, а в защите его игра остаётся на уровне ниже среднего.

Дарси Кемпер вернётся в стартовый состав после сильного дебюта за «Вашингтон». Процент отражённых бросков 90,8 снизился в сравнении с 92%, которые у него были в «Колорадо», но есть большая разница между игрой за «Эвеланш» чемпионского уровня и прошлогодними «Кэпиталз». В минувшем сезоне Кемпер спас «Вашингтон» от 13,2 ожидаемого гола, что недалеко от 15,9 в последней кампании за «Колорадо». По прогнозам, в этом сезоне он войдёт в десятку лучших вратарей», — говорится в сообщении.

Материалы по теме
«Ничто иное не имеет значения». В США предвещают провал «Вашингтону» из-за погони Овечкина
«Ничто иное не имеет значения». В США предвещают провал «Вашингтону» из-за погони Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android