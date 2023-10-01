Форвард «Оттавы» Пинто остался разочарован контрактом, предложенным клубом

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, «Оттава» предложила форварду Шейну Пинто контракт на год и $ 1 млн. Сообщается, что игрок был разочарован предложением и хочет контракт с зарплатой $ 2,5 млн в год.

«Теоретически он мог бы попросить об обмене, но источники утверждают, что этого не произошло и что он предпочитает остаться. «Сенаторз» тоже очень ясно дали понять, что хотят его сохранить. Они видят потенциал в Пинто.

Главное, что нужно помнить: один телефонный звонок может изменить ситуацию. Но тупиковая ситуация длилась всё лето, сезон начнётся через 10 дней, и все явно расстроены», – цитирует Фридмана Sportsnet.

В прошлом сезоне Пинто набрал 35 (20+15) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.