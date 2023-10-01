Тренер «Нью-Джерси» скептически высказался о перспективах защитника Мисюля в клубе

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин заявил, что российскому защитнику «Дэвилз» Даниилу Мисюлю будет непросто пробиться в основной состав команды из-за высокой конкуренции среди игроков обороны. В начале мая 22-летний Мисюль подписал с «Нью-Джерси» контракт на два года.

«В тренировочном лагере он выглядит неплохо. Понятно, что нужно время для адаптации, чтобы понять требования системы игры. Пока он над этим работает, и в ближайшее время будет понятно по поводу его перспектив в составе.

Вопрос по нему мы ещё не обсуждали. Сразу скажу, что конкуренция у нас очень серьёзная. Есть много игроков, которые выступали в прошлом году, и борьба за попадание в состав очень серьёзная. У нас на шесть позиций защитников претендует человек 10, поэтому ему будет нелегко», — цитирует Брылина ТАСС.

Мисюль был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2019 года под общим 70-м номером. В сезоне-2022/2023 защитник принял участие в 67 матчах за ярославский «Локомотив», сделав восемь результативных передач.