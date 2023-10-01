Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Коламбусе» рассказали о травме российского голкипера Даниила Тарасова

В «Коламбусе» рассказали о травме российского голкипера Даниила Тарасова
Комментарии

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал о травме российского голкипера Даниила Тарасова.

«Сейчас у нас нет точных сроков по поводу травмы Тарасова, работа над этим ещё продолжается. Мы хотим убедиться, что нам не придётся начинать сезон с недостатком качественных вратарей, имеющих опыт и способности играть в НХЛ», — приводит слова Кекяляйнена The Athletic.

Тарасов получил травму на тренировке перед началом сборов и пропустил первые две недели тренировочного лагеря и, возможно, не будет готов к первому матчу открытия 13 октября.

В завершившемся сезоне 24-летний Тарасов провёл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал четыре победы при 89,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,91.

Материалы по теме
The Hockey News предположил, что Тарасов станет №1 в «Коламбусе» в новом сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android