В «Коламбусе» рассказали о травме российского голкипера Даниила Тарасова

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал о травме российского голкипера Даниила Тарасова.

«Сейчас у нас нет точных сроков по поводу травмы Тарасова, работа над этим ещё продолжается. Мы хотим убедиться, что нам не придётся начинать сезон с недостатком качественных вратарей, имеющих опыт и способности играть в НХЛ», — приводит слова Кекяляйнена The Athletic.

Тарасов получил травму на тренировке перед началом сборов и пропустил первые две недели тренировочного лагеря и, возможно, не будет готов к первому матчу открытия 13 октября.

В завершившемся сезоне 24-летний Тарасов провёл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал четыре победы при 89,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,91.