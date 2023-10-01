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В «Миннесоте» высказались о будущем Кирилла Капризова в клубе

В «Миннесоте» высказались о будущем Кирилла Капризова в клубе
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Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Леопольд рассказал о будущем российского нападающего команды Кирилла Капризова.

«Я солгал бы вам, если бы сказал, что желания продлить с ним контракт не было у нас на уме. Кирилл — особенный игрок, и мы хотим, чтобы он поверил, что мы собираемся помочь построить команду уровня Кубка Стэнли. И он — огромная часть нашего будущего, но только если останется здесь.

Думаю, ему здесь нравится. Сейчас он учится говорить по-английски. Кирилл становится всё более американизированным», — приводит слова Леопольда The Athletic.

Напомним, Кирилл Капризов записал на свой счёт 75 (40+35) баллов в 67 матчах прошлого регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» в сезоне. Форвард на восемь очков опередил Матса Цуккарелло (67 очков в 79 матчах). У Капризова остаётся ещё три года по пятилетнему контракту с кэпхитом $ 9 млн.

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