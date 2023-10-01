Твердовский вошёл в топ-30 лучших игроков «Анахайма» за всю историю по версии THW

Журналист Чарли Хиллер в статье на портале The Hockey Writers представил список 30 лучших игроков «Анахайм Дакс» за всю историю клуба. Сейчас представлены игроки с 30-го по 21-е место.

На 29-й строчке расположился российский экс-защитник Олег Твердовский.

«Олег Твердовский сделал увлекательную карьеру в «Анахайме». «Майти Дакс» выбрали его вторым на драфте в 1994 году, что сделало его самым высоким пиком за их короткую историю (в конечном итоге к нему в этом качестве присоединятся Бобби Райан и Лео Карлссон). Он сыграл за «Анахайм» 87 матчей, а затем принял участие в громком обмене с «Виннипег Джетс», благодаря которому Теэму Селянне прибыл в Южную Калифорнию.

Ещё через три года в команде «Виннипег/Финикс» Твердовский вернулся в «Майти Дакс» на сезон-1999/2000. После сезона-2001/2002 его обменяли в «Нью-Джерси Дэвилз», где он стал обладателем Кубка Стэнли. Всего за «Анахайм» он сыграл 324 матча, в которых набрал 170 (45+125) очков», — сказано в статье.

Рейтинг с 30-го по 21-е место выглядит так:

30. Джош Мэнсон (защитник).

29. Олег Твердовский (защитник).

28. Райан Кеслер (нападающий).

27. Трэвис Моэн (нападающий).

26. Сэмюэл Палссон (нападающий).

25. Тревор Зеграс (нападающий).

24. Петр Сикора (нападающий).

23. Крис Куниц (нападающий).

22. Эндрю Кольяно (нападающий).

21. Йонас Хиллер (вратарь).