Главный тренер «Куньлуня» Игнатьев поделился эмоциями от перехода в клуб Пулккинена

Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев после поражения от «Авангарда» (3:4 ОТ) рассказал о переходе в клуб Теэму Пулккинена.

«Связь травм и насыщенного календаря? Травмы были получены ещё в начале сезона. Там календарь тоже был не сахар, но наслоения не было. В принципе, есть такая закономерность, люди не роботы, в таком темпе риск травм увеличивается.

Пулккинен? Ещё не думал о его роли в команде. В нашем положении это лёгкий вопрос, но я пока не знаю ответа. Это снайпер, очень хороший, режущий точный бросок. Учитывая наши некоторые проблемы с результативностью, снайперы нам необходимы. Кроме того, это не равнодушный на площадке игрок, что очень важно. И он, и Макмиллан – игроки с большим хоккейным сердцем. Они добавят нам спортивной злости и агрессии на льду», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.