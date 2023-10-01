«Времени для волнения нет». Вратарь «Ак Барса» — о гостевых поражениях клуба

Вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов рассказал о первой победе в КХЛ с «Амуром» (5:1) и оценил неудачные матчи на выезде, в котором казанский клуб проиграл минскому «Динамо» (2:3) и «Торпедо» (1:2 ОТ).

«После выездных поражений ситуация была непростая, времени для волнения нет, надо работать и помогать команде, делать то, что от меня требуют.

Насколько отличаются игры летом и сейчас? По содержанию не сильно отличаются, а цена ошибки в регулярном сезоне выше.

Можно ли было поймать шайбу в том моменте, когда пропустил? Да, хочу быть лучше, поэтому должен брать такие шайбы. «Амур» очень хорошая команда. Мы хорошо сыграли и выиграли этот матч.

Спасибо тренерскому штабу за доверие, чувствую их поддержку. Парни по команде тоже подбадривают. Выходя на игру, я должен помогать своей команде», — цитирует Ахтямова сайт «Ак Барса».

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Амуром» и оценил игру Александра Радулова и Дмитрия Яшкина в одном звене.