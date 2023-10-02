«По-настоящему наслаждаюсь жизнью в России». Защитник «Амура» Ли — о натурализации

Защитник «Амура» Кэмерон Ли прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:5) и рассказал о получении российского гражданства.

«У Казани классная команда, всегда чертовски неприятно проигрывать. Мы однозначно должны играть лучше, искать пути, чтобы шайба чаще доходила до ворот. Шаг за шагом, пусть это и начало сезона, но действовать надо более правильно, как нам говорит тренерский штаб. Идёт череда игр, где-то цепляем очки, где-то нет, но определённо надо играть более правильно. И, конечно, забивать голы. Возможно, первые пять минут были наиболее плохими в этом сезоне, но оставалось ещё 55, чтобы всё изменить. У нас опытная команда, мы должны быть сильными духом, чтобы возвращаться после такого начала.

Впереди много работы, многие компоненты надо улучшать. Но главное – это больше забивать, неважно как, красиво, некрасиво, надо сделать так, чтобы шайба заходила в створ. Практически невозможно выиграть, если ты забиваешь одну. Получить пять в данном случае – это, мягко говоря, не то, на что мы рассчитываем и что ждут от нас руководство и болельщики.

Каково это — быть новоиспечённым гражданином России? Это круто! Это большая честь, чувствую себя счастливчиком. Благодарен всем, кто принял в этом участие, – генменеджеру, руководству клуба, Хабаровска, края. Впереди много всего, нахожусь в приятном предвкушении!

Лазейка, чтобы обойти лимит? Скажу так: если это в том числе поможет команде подписать ещё одного иностранца, то будет здорово. Моё решение никак не связано с этим. Я по-настоящему наслаждаюсь жизнью в России, пребыванием в Хабаровске. Считаю, мне повезло с получением российского гражданства. Чувствую себя как дома», – сказал Ли в интервью Metaratings.ru.

В текущем сезоне на счету Ли 12 матчей за хабаровский «Амур», в которых канадский защитник забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-4».