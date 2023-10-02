Сергачёв и Кучеров показали улов во время рыбалки на озере во Флориде

Российские игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв и Никита Кучеров порыбачили на озере во Флориде. Об этом сообщил защитник «молний» на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница в социальной сети Михаила Сергачёва

Фото: Страница в социальной сети Михаила Сергачёва

Сергачёв набрал 64 (10+54) результативных балла в 79 матчах регулярного чемпионата — 2022/2023, что стало его лучшим показателем в карьере.

Кучеров был задрафтован «Тампой» в 2011 году во втором раунде под общим 58-м номером. За время в «Лайтнинг» россиянин суммарно провёл 644 матча в НХЛ, забил 276 голов, отдал 453 результативные передачи и набрал 729 очков при показателе полезности «+127».

Игроки становились двукратными обладателями Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» — в 2020, 2021 годах.