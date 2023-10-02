«Амбициозный и жёсткий со всеми». Нападающий «Амура» Слепец — о Мартемьянове

Нападающий «Амура» Кирилл Слепец рассказал о поражении от «Ак Барса» (1:5) и оценил работу с главным тренером хабаровского клуба Андреем Мартемьяновым.

«После «Куньлуня» перегорели? Так бывает, начало не задалось. Пытались переломить. Гол Бочарова в раздевалку был надеждой на камбэк? Как раз этот гол должен был дать нам импульс во втором периоде. К сожалению, не получилось продолжить, мы пропустили. Были моменты, но реализация подвела.

Удивлён тем, что Яшкин, Шипачёв, Радулов не набрали очков? Нет, не удивлён. Не только с нами так может быть, с любым соперником. Не набрали сегодня — в следующей наберут. Неважно, какие фамилии против тебя играют. Сегодня вот такой матч, забили другие люди.

Команда обновилась, но это, наверное, не отмазка? Ни в коем случае не отмазка. Всегда хочется выигрывать, быть в топе. К сожалению, пока не складывается. Дай бог, чтобы дальше всё шло хорошо.

Какие особенности у тренера Мартемьянова? Амбициозный, как и любой другой. Достаточно жёсткий со всеми, но справедливый, требовательный ко всем», — сказал Слепец в интервью Metaratings.ru.

В 11 матчах текущего регулярного сезона Слепец отметился одной результативной передачей.