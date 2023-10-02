«Хоккей — игра, не надо это забывать». Вайсфельд — об отправке Подколзина в АХЛ

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал перевод российского нападающего системы «Ванкувер Кэнакс» Василия Подколзина в АХЛ.

«Меня очень заинтересовало интервью тренера «Ванкувера», который сказал, что Подколзин слишком буквально понимает все указания. Тактика тактикой, требования требованиями, но вообще-то хоккей это игра, об этом не надо забывать. Это не только схемы и дисциплина, что очень важно, но и игра. Что касается перспектив — у Василия последний год контракта, надо его доиграть и попытаться сделать так, чтобы подняли из фарм-клуба», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Ранее главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет рассказал о причинах перевода Подколзина в АХЛ.