«Стою и смотрю, как разыгрывают. Так классно наблюдать!» Пакетт — о большинстве «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт высказался об игре команды в большинстве.

«У нас на большинство выходят отличные игроки, которые хорошо двигают шайбу. Мы хорошо дополняем друг друга и понимаем, как надо разыгрывать. Стараемся ничего не усложнять. Если есть линия для передачи или броска, то отдаём или бросаем, где можно, стараемся разыграть покрасивее. В целом отличное большинство, за которым классно наблюдать. Я же как раз перед воротами стою и просто смотрю, как ребята разыгрывают. И быть частью этого большинства тоже классно!

Моя главная ответственность — стоять перед воротами, как можно лучше закрывать вратаря. Если надо, помогать за воротами, а также подправлять броски. На некоторых стадионах отскоки от бортов более сильные, стараюсь и за этим следить, успевать на шайбу как можно быстрее.

Как делим функции в розыгрыше с О'Деллом? Надо понимать, как играть. Когда шайба у Гусева, я иду в слот, а Эрик ближе к воротам, когда шайба у Уила, мы меняемся, чтобы нам удобнее было бросать или отдавать передачи с нашими хватами. Мы знаем, где располагаться на льду», — сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Седриком Пакеттом читайте на «Чемпионате» сегодня, 3 октября, в 12:00 мск.