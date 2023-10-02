«Металлург» разгромил «Нефтехимик», забив восемь голов

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:3 (2:1, 1:1, 5:1).

На первой минуте Денис Зернов с передачи Макара Хабарова вывел магнитогорцев вперёд. На 11-й минуте Павел Акользин удвоил преимущество «Металлурга». На 19-й минуте Никита Сетдиков отыграл один гол. На 22-й минуте Наиль Якупов сравнял счёт. На 39-й минуте Данила Паливко с передачи Дениса Зернова вновь вывел «Металлург» вперёд. На 43-й минуте Жан-Себастьен Ди сделал счёт 4:2. На 48-й минуте Никита Хлыстов сократил отставание до минимума. На 50-й минуте Павел Акользин оформил дубль. На 54-й минуте Данил Гололобов забил шестой гол. Через 10 секунд Семён Кошелев забросил седьмую шайбу. На 57-й минуте Денис Зернов оформил дубль.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» вновь примет «Нефтехимик». Встреча состоятся 4 октября.