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«Металлург» разгромил «Нефтехимик», забив восемь голов

«Металлург» разгромил «Нефтехимик», забив восемь голов
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:3 (2:1, 1:1, 5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
8 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Зернов (Хабаров) – 00:19 (5x5)     2:0 Акользин (Канцеров, Минулин) – 10:53 (5x5)     2:1 Сетдиков (Брюквин, Хлыстов) – 18:50 (5x5)     2:2 Якупов (Дергачёв, Белозёров) – 21:19 (5x3)     3:2 Паливко (Зернов) – 38:08 (5x5)     4:2 Ди (Пресс, Яковлев) – 42:23 (5x4)     4:3 Хлыстов (Чивилёв, Якупов) – 47:36 (5x4)     5:3 Акользин – 49:12 (5x5)     6:3 Гололобов (Петунин, Юров) – 53:09 (5x4)     7:3 Кошелев (Хабаров, Джонсон) – 53:19 (5x5)     8:3 Зернов – 57:52 (5x5)    

На первой минуте Денис Зернов с передачи Макара Хабарова вывел магнитогорцев вперёд. На 11-й минуте Павел Акользин удвоил преимущество «Металлурга». На 19-й минуте Никита Сетдиков отыграл один гол. На 22-й минуте Наиль Якупов сравнял счёт. На 39-й минуте Данила Паливко с передачи Дениса Зернова вновь вывел «Металлург» вперёд. На 43-й минуте Жан-Себастьен Ди сделал счёт 4:2. На 48-й минуте Никита Хлыстов сократил отставание до минимума. На 50-й минуте Павел Акользин оформил дубль. На 54-й минуте Данил Гололобов забил шестой гол. Через 10 секунд Семён Кошелев забросил седьмую шайбу. На 57-й минуте Денис Зернов оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» вновь примет «Нефтехимик». Встреча состоятся 4 октября.

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