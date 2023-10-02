«Сочи» обыграл СКА впервые за шесть лет, экс-вратарь армейцев Бердин отразил 50 бросков

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (1:1, 2:0, 2:3).

Таким образом, южный клуб обыграл санкт-петербургскую команду впервые за шесть лет. В декабре 2017 года «Сочи» одержал победу со счётом 2:1. После этого сочинская команда ни разу в матчах КХЛ не обыгрывала армейцев.

Примечательно, что бывший вратарь СКА Михаил Бердин, выступающий теперь за южный клуб, парировал 50 бросков клуба из Санкт-Петербурга. Вратарь пропустил четыре гола. В первом периоде Бердин отразил 13 бросков, во втором — 19, в третьем — 17.