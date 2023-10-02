«Сочи» прервал четырёхматчевую победную серию СКА, Мичков набрал три очка

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (1:1, 2:0, 2:3).

На четвёртой минуте Арсений Грицюк вывел СКА вперёд. Через 37 секунд Матвей Мичков с передачи Артура Тянулина сравнял счёт. На 29-й минуте Амир Гараев вывел сочинцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Артур Тянулин и Матвей Мичков. На 39-й минуте Никита Феоктистов после паса Антона Сагадеева забил третий гол. На 45-й минуте Василий Глотов отыграл одну шайбу. На 56-й минуте Амир Гараев оформил дубль. По очку получили Матвей Мичков и Артур Тянулин. На 57-й минуте Арсений Грицюк забил свой второй гол. На 59-й минуте забросил Кирилл Рассказов. За шесть секунд до завершения третьего периода Алекс Гальченюк сократил отставание до минимума, но на большее гостей не хватило.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 4 октября в Минске сыграет с «Динамо». «Сочи» 5 октября примет «Северсталь».