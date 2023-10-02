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«Сочи» — СКА 5:4, матч регулярного чемпионата КХЛ, 2 октября

«Сочи» прервал четырёхматчевую победную серию СКА, Мичков набрал три очка
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (1:1, 2:0, 2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Грицюк (Сапего, Плешков) – 03:26 (5x5)     1:1 Мичков (Тянулин) – 04:03 (5x5)     2:1 Гараев (Тянулин, Мичков) – 28:37 (5x5)     3:1 Феоктистов (Сагадеев) – 38:36 (5x5)     3:2 Глотов (Гальченюк, Алистров) – 44:48 (5x5)     4:2 Гараев (Мичков, Тянулин) – 55:29 (5x4)     4:3 Грицюк (Камалов, Кадейкин) – 56:05 (5x5)     5:3 Рассказов (Шиксатдаров) – 59:07 (en)     5:4 Гальченюк (Толчинский, Сапего) – 59:54 (6x5)    

На четвёртой минуте Арсений Грицюк вывел СКА вперёд. Через 37 секунд Матвей Мичков с передачи Артура Тянулина сравнял счёт. На 29-й минуте Амир Гараев вывел сочинцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Артур Тянулин и Матвей Мичков. На 39-й минуте Никита Феоктистов после паса Антона Сагадеева забил третий гол. На 45-й минуте Василий Глотов отыграл одну шайбу. На 56-й минуте Амир Гараев оформил дубль. По очку получили Матвей Мичков и Артур Тянулин. На 57-й минуте Арсений Грицюк забил свой второй гол. На 59-й минуте забросил Кирилл Рассказов. За шесть секунд до завершения третьего периода Алекс Гальченюк сократил отставание до минимума, но на большее гостей не хватило.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 4 октября в Минске сыграет с «Динамо». «Сочи» 5 октября примет «Северсталь».

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