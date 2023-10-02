Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА в матче с «Сочи»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (4:5).

«Хочу отметить фантастическую атмосферу на арене, почти полные трибуны. Для нас непростая игра после перелётов, Дальнего Востока. Нужно время, чтобы восстановиться. У нас было достаточно моментов, могли забить больше. Не хватило хладнокровия, свежести. Нужно отметить игру вратаря Сочи. Поздравляю Сочи с победой, отлично играют. Такой хоккей нам нужен. Появляются команды, которые показывают яркий атакующий хоккей. Моменты, которые были у Сочи, были опасными. Нам нужно улучшить игру. В третьем периоде мы не сдавались, проявили характер, забили “шесть на пять” наконец-то. У нас всё только начинается. Дали отдохнуть ребятам, которые тащили нас на Дальнем Востоке. Травму получил сегодня Фальковский, серьёзная травма у Марата Хайруллина.

Можно ли назвать сегодняшний матч хоккеем будущего? Однозначно. Когда в хоккей играют обе команды, стремятся забить, нет разрушительного хоккея, когда одна команда сидит в обороне, это важно. Вы видели это сегодня. Помню, в 2017 году мы последний раз проиграли Сочи, тогда было много болельщиков у Сочи на трибунах. Сейчас болельщики вернулись. Это значит, что мы идём в правильном направлении. Лига развивается, команды развиваются. Появляются молодые звёздочки», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.