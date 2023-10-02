Стали известны партнёры Овечкина на тренировке «Вашингтона», Мирошниченко выпал из состава

Сегодня, 2 октября, «Вашингтон Кэпиталз» провёл очередную тренировку под руководством Спенсера Карбери, сообщает журналист Том Гулитти в «Твиттере».

В звено к российскому нападающему Александру Овечкину и центрфорварду Никласу Бекстрёму поставили канадского хоккеиста Мэттью Филлипса. Ранее с ними играли и тренировались Энтони Манта и Ти Джей Оши. Кроме того, из состава «выпал» Иван Мирошниченко. Прежде молодой россиянин выступал в тройке с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном. Его место занял Коннор Макмайкл.

Весь состав выглядит следующим образом:

Овечкин — Бекстрём — Филлипс;

Макмайкл — Кузнецов — Уилсон;

Милано/Манта — Строум — Маленстин;

Обе-Кюбель/Маленстин — Дауд— Протас.

Сандин — Карлсон;

Хеман-Актелль — ван Римсдайк;

Фехервари — Алексеев;

Юханссон — Дженсен.

Кемпер;

Линдгрен.