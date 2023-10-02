Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны партнёры Овечкина на тренировке «Вашингтона», Мирошниченко выпал из состава

Стали известны партнёры Овечкина на тренировке «Вашингтона», Мирошниченко выпал из состава
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 октября, «Вашингтон Кэпиталз» провёл очередную тренировку под руководством Спенсера Карбери, сообщает журналист Том Гулитти в «Твиттере».

В звено к российскому нападающему Александру Овечкину и центрфорварду Никласу Бекстрёму поставили канадского хоккеиста Мэттью Филлипса. Ранее с ними играли и тренировались Энтони Манта и Ти Джей Оши. Кроме того, из состава «выпал» Иван Мирошниченко. Прежде молодой россиянин выступал в тройке с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном. Его место занял Коннор Макмайкл.

Весь состав выглядит следующим образом:

Овечкин — Бекстрём — Филлипс;
Макмайкл — Кузнецов — Уилсон;
Милано/Манта — Строум — Маленстин;
Обе-Кюбель/Маленстин — Дауд— Протас.

Сандин — Карлсон;
Хеман-Актелль — ван Римсдайк;
Фехервари — Алексеев;
Юханссон — Дженсен.

Кемпер;
Линдгрен.

Материалы по теме
«Ничто иное не имеет значения». В США предвещают провал «Вашингтону» из-за погони Овечкина
«Ничто иное не имеет значения». В США предвещают провал «Вашингтону» из-за погони Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android