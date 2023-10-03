Гол Марченко, 2 ассиста Проворова и пас Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» закончился очередной предсезонный матч в преддверии чемпионата НХЛ — 2023/2024, в котором «Коламбус Блю Джекетс» сыграл с «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой «синих мундиров» со счётом 5:3 (3:0, 1:2, 1:1).
НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Дженнер (Тексье) – 05:32 (5x5) 2:0 Марченко (Лайне, Сиверсон) – 14:51 (5x5) 3:0 Дэнфорт (Воронков) – 17:24 (5x5) 4:0 Силлинджер (Сиверсон, Проворов) – 24:49 (5x5) 4:1 Врана (Хейз, Перунович) – 31:20 (5x5) 4:2 Бле (Капанен, Врана) – 33:56 (5x4) 4:3 Врана (Крюг, Капанен) – 42:50 (5x4) 5:3 Годро (Проворов) – 58:40 (en)
В составе «Коламбуса» шайбы забросили Бун Дженнер, Кирилл Марченко, Джастин Дэнфорт, Коул Силлинджер и Джонни Годро. Две результативные передачи отдал Иван Проворов, ещё один ассист на счету Дмитрия Воронкова.
За «Сент-Луис» голы забили Якуб Врана, оформивший дубль, и Сэмми Бле. Российские нападающие Никита Александров и Алексей Торопченко результативных баллов не набрали.
Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 11 октября.
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