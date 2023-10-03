Гол Марченко, 2 ассиста Проворова и пас Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»

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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» закончился очередной предсезонный матч в преддверии чемпионата НХЛ — 2023/2024, в котором «Коламбус Блю Джекетс» сыграл с «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой «синих мундиров» со счётом 5:3 (3:0, 1:2, 1:1).

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Бун Дженнер, Кирилл Марченко, Джастин Дэнфорт, Коул Силлинджер и Джонни Годро. Две результативные передачи отдал Иван Проворов, ещё один ассист на счету Дмитрия Воронкова.

ВИДЕО гола Марченко

ВИДЕО ассиста Воронкова

За «Сент-Луис» голы забили Якуб Врана, оформивший дубль, и Сэмми Бле. Российские нападающие Никита Александров и Алексей Торопченко результативных баллов не набрали.

Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 11 октября.