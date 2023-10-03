Аналитик: Шестёркин — адский атлет. Не думаю, что мы уже увидели предел его возможностей

Аналитик НХЛ Майк Рапп прокомментировал попадание российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в топ-50 лучших игроков лиги. Вратарь расположился на 18-м месте.

«Он очень дисциплинирован и адский атлет. Он конкурентоспособен. Я не знал, был ли это неудачный сезон в прошлом году. Он был так хорош, так динамичен в сезоне-2021/2022, выиграл «Везину». Что было дальше? Он всё ещё был очень, очень надёжным. Он абсолютный мастер, и я не думаю, что мы уже увидели предел его возможностей», — приводит слова Раппа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги 27-летний Шестёркин принял участие в 58 встречах, в которых одержал 37 побед с 91,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48.