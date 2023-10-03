Двое россиян попали в топ лучших дуэтов центрфорвардов клубов НХЛ по версии The Athletic

The Athletic составил рейтинг лучших дуэтов центральных нападающих клубов Национальной хоккейной лиги. В него попали двое россиян.

Издание разделило все пары на шесть категорий: «дуэт поколения», «элита», «высший уровень», «выше среднего», «ниже среднего» и «в процессе перестройки/нужны исправления».

В первой и второй группе оказалось по одной паре. «Дуэт поколения» — нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. «Элита» — форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз и Нико Хишир.

Третью категорию — «высший уровень» — возглавили нападающие «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгений Малкин. Здесь же оказались, например, дуэты из «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и Джон Таварес, из «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон и Дилан Козенс, из «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и Райан Джохансен.

Второй россиянин оказался в шестой категории — «в процессе перестройки/нужны исправления». Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Никлас Бекстрём/Дилан Строум заняли предпоследнее место в рейтинге. В этой же группе оказались, например, Павел Заха и Чарли Койл из «Бостон Брюинз».

Отметим, что в категорию «выше среднего» попали дуэты из «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли и Брейден Пойнт, из «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо и Еспери Котканиеми и другие. В пятой группе — «ниже среднего» — оказались пары из «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк, из «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас и Брейден Шенн, из «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард и Андреас Атанасиу.