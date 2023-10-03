«Оттава» выставила Егора Соколова на драфт отказов

«Оттава Сенаторз» выставила российского нападающего Егора Соколова на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон в своём «твиттере». В случае прохождения драфта отказов хоккеиста переведут в состав фарм-клуба АХЛ.

Напомним, канадский клуб 20 сентября 2023 года согласовала условия однолетнего двустороннего соглашения, по которому форвард заработает $ 775 тыс., если будет играть в НХЛ, и $ 120 тыс. при выступлениях в АХЛ.

23-летний Соколов провёл большую часть сезона-2022/2023 в АХЛ в составе «Белвилл Сенаторз». Там россиянин установил новые рекорды профессиональной карьеры во всех основных статистических категориях. Он набрал 59 (21+38) очков и заработал 72 минуты штрафа за 70 игр регулярного сезона. Также Соколов участвовал в пяти матчах за «Оттаву» в НХЛ, набрав 2 (1+1) очка. Первую шайбу в своей карьере в лиге он забросил в домашнем матче с «Тампа-Бэй» (7:4) 8 апреля.