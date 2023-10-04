Гернат: КХЛ — лучшая лига после НХЛ, а «Локомотив» — одна из лучших организаций в лиге

Словацкий защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал о своей адаптации к КХЛ и любимых местах в Ярославле. Игрок обороны проводит свой первый сезон в КХЛ, ранее он выступал за швейцарскую «Лозанну», в которой сыграл два сезона.

«Швейцарская лига на уровень выше чешской, где я выступал ранее. КХЛ — лучшая лига после Национальной хоккейной лиги. И я приехал сюда, потому что пытаюсь заставить себя каждый год играть в лучших лигах. Если вспомнить о Швейцарии, то там, конечно, дорогая жизнь, и, наверное, это самая чистая страна, где я был. Условия в клубах похожи, но здесь персонала достаточно много, больше, чем в швейцарской команде.

«Локомотив» — одна из лучших организаций в лиге, и я слышал немало слов об этом от тех игроков, кто раньше выступал там. Вот почему я решил поехать в Ярославль, потому что я слышал немало добрых отзывов от наших тренеров, кто там работал. Я говорил с ними, и они рекомендовали мне поехать сюда. И сейчас я счастлив, потому что принял правильное решение.

Как и в Словакии, в Ярославле много пешеходных улиц, церквей, есть куда сходить, хоть центр города и достаточно маленький. В парках есть места, где дети могут поиграть. Я бы сказал, по сравнению с большими городами Ярославль не такой большой, но в нём есть хорошие рестораны, кафе, где можно посидеть», — цитирует Герната ТАСС.

Гернат в текущем сезоне КХЛ провёл 13 матчей, в которых набрал восемь (2+6) очков.