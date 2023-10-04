Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Шуми Бабаев оценил громкую сделку между СКА и «Адмиралом» с участием Серебрякова

Агент Шуми Бабаев оценил громкую сделку между СКА и «Адмиралом» с участием Серебрякова
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря Сергея Иванова, а ранее долгое время сотрудничавший с голкипером Никитой Серебряковым, рассказал про обмен последнего из «Адмирала» в СКА.

«Взаимовыгодный итог для всех сторон. Никита Серебряков уже чувствовал себя некомфортно: он хочет добиться чего-то большего, а выступать в составе «Адмирала», судя по всему, он был уже не готов. Сергею Иванову нужно игровое время, в системе Леонида Тамбиева он получит много возможностей сыграть, построение игры «Адмирала» поможет молодому вратарю проявить себя. Бучельников тоже получит шанс много играть, это хороший молодой хоккеист, парень проявит все свои сильные качества при достойном времени на льду. Плюс не стоит забывать, что «Адмирал» получил денежное вознаграждение, а так бы Серебряков в конце сезона ушёл бесплатно», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Новая жизнь!» Никита Серебряков — о переходе в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android