«Слабое решение». Уил — о штрафе за жест в адрес судей в игре со СКА

Нападающий «Динамо» Джордан Уил рассказал о жесте в адрес судей в игре со СКА (0:2) в январе 2023 года. На 44-й минуте форвард показал неодобрительный жест в адрес судей. Нападающий остался недоволен решением арбитров отменить гол бело-голубых.

«Жест в адрес судей после отмены гола Лильи в январском матче со СКА? Это было на эмоциях, напряжённая игра. Мы пытались забраться повыше в таблице. Определённо я был не согласен с решением судей, оно мне показалось слабым. Иногда эмоции берут верх, и ты делаешь что-то, что впоследствии хотел бы исправить. Век живи — век учись. Я заплатил штраф, в следующий раз буду помнить об этом», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате» завтра, 5 октября.