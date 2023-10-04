Салливан: Кросби всё время смотрит хоккей, иногда даже присылает сообщения по ночам

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о работе капитана команды Сидни Кросби вне льда.

«Он всё время смотрит хоккей. Не только нашу команду, но и других. Иногда я получаю сообщения по ночам, когда он смотрит другую игру: «Эй, ты видел, как «Колорадо» играет в большинстве? Это действительно хорошие розыгрыши. Нам следует подумать об этом.

Кросби не случайно так хорош. Он изучает игру во многих отношениях», — приводит слова Салливана журналистка Мишель Крекиоло в своём «твиттере».

36-летний Кросби является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Канадский нападающий всю карьеру отыграл в «Питтсбурге», будущий сезон станет для него 19-м. В регулярных чемпионатах капитан «Пингвинз» принял участие в 1190 матчах, в которых записал на свой счёт 1502 (550+952) балла.