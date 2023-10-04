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Никитин — о Бочарове и Исаеве: конкуренция — это двигатель прогресса

Никитин — о Бочарове и Исаеве: конкуренция — это двигатель прогресса
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над московским «Динамо» (5:2) рассказал о конкуренции между голкиперами ярославского клуба — Иваном Бочаровым и Даниилом Исаевым.

«Может ли Бочаров с такой игрой заслужить большее игровое время? Во-первых, конкуренция – это двигатель прогресса. Думаю, что она помогает как Ваньке, так и Даниилу. Мы пытаемся это использовать как определённую мотивацию для каждого из них. Главное, чтобы команда получала то, что они могут дать, — уверенную игру, подчистить ошибки. Мы на этом сосредотачиваемся. А кто и куда, мы идём от игры к игре», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Никитин рассказал о состоянии нападающего Георгия Иванова после силового приёма от форварда бело-голубых Эрика О’Делла.

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