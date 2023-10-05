Уил: «Торпедо» — самая стильная команда КХЛ. Но взгляните, что с ней сделал СКА в плей-офф

Нападающий «Динамо» Джордан Уил высказался об игровом стиле нижегородского «Торпедо».

«Торпедо» — самая стильная команда КХЛ? Да, я согласен с этим. У них много мастеровитых игроков, большая площадка, где они могут творить всё, что захотят. Но посмотрите, что с ними сделал СКА в плей-офф. Стиль может привести тебя к определённой точке, но затем его нужно чем-то дополнять.

СКА тоже был стильной командой, но у них была и сильная хватка. Я видел много команд-победителей, видел, как «Лос-Анджелес» брал Кубок Стэнли. Одного стиля для этого мало», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата «Торпедо» заняло четвертое место в Западной конференции с 90 очками. В плей-офф нижегородская команда дошла до 1/4 финала, где проиграла СКА со счётом 4:0 – в серии.

В нынешнем сезоне «Торпедо» занимает третье место с 19 очками в Западной конференции.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»: