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Уил: в КХЛ у меня и раньше были отличные партнёры по звену, но Гусев на вершине списка

Уил: в КХЛ у меня и раньше были отличные партнёры по звену, но Гусев на вершине списка
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Нападающий «Динамо» Джордан Уил высоко оценил качества Никиты Гусева.

«Гусев? Он определённо отличный распасовщик. У меня в звене давно не было плеймейкера такого высокого уровня. Это игрок высшего эшелона лиги. Мы отлично сработались. Мы хорошо подходим друг другу — мне нравится пасовать и бросать, ему нравится бросать и пасовать. Наша связка может быть очень непредсказуемой, потому что любой из нас может нанести решающий бросок. Это сложно прочитать и предотвратить.

У нас похожий стиль игры. Когда два игрока мыслят одинаково, сработаться легче. Часто происходило так, что на льду он делал именно то, чего я от него ожидал. Мы с ним находимся на одной волне. Это мой лучший партнёр в КХЛ? Он отличный игрок. У него солидный послужной список, он набрал кучу очков в КХЛ, провёл какое-то время в НХЛ. У меня были отличные партнёры по звену и раньше, с ними тоже было здорово играть. Но Гусь находится на вершине списка. Его статистика и послужной список говорят сами за себя», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»:

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