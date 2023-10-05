«Не буду никого винить, моя ошибка». Судницын — о курьёзной шайбе в матче с «Нефтехимиком»

Голкипер «Металлурга» Александр Судницын рассказал о курьёзной шайбе, пропущенной в матче с «Нефтехимиком» (3:1). Шайба после выброса из своей зоны защитника нижнекамского клуба Ильи Хохлова полетела бабочкой и срикошетив ото льда оказалась в воротах.

«Не буду никого винить, там моя ошибка: немного потерял зрительный контакт с шайбой. Ну и, конечно, не ожидал такого отскока, оказался не готов. В общем, сам себе привёз. Расстроился ли? Нет, некогда было расстраиваться. Уже момент прошёл, нужно быть уже стараться быть готовым к следующему броску.

Не так часто играю, насколько соскучился по родным трибунам? Конечно, всегда хочется играть, очень благодарен тренерскому штабу, что доверили. И, конечно, хотел бы пацанов всех поблагодарить, потому что здорово сыграли и постарались максимально облегчить сегодня жизнь. Отодвинули игру от наших ворот, здорово держали шайбу и помогали мне сзади», — цитирует Судницына Metaratings.ru.