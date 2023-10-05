Кёртис Валк получил травму в матче с «Амуром» и не поехал на выезд с «Автомобилистом»

Хоккейный клуб «Автомобилист» отправился на выездную серию матчей, по ходу которой команда проведёт три игры – в Новосибирске, Нижнекамске и Уфе. В составе екатеринбургской команды на этот выезд отправились 27 хоккеистов – 3 вратаря, 10 защитников и 14 нападающих. Не сможет помочь команде по ходу выездной серии и Кёртис Валк, получивший повреждение в предыдущем матче против «Амура».

Вратари: Владимир Галкин, Евгений Аликин, Никита Новосёлов.

Защитники: Сергей Зборовский, Джесси Блэкер, Максим Осипов, Ефим Гуркин, Кирилл Воробьёв, Александр Севостьянов, Ярослав Трофимов, Юрий Журавлёв, Никита Трямкин, Владислав Леонтьев.

Нападающие: Василий Филяев, Владимир Кузнецов, Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов, Павел Воронков, Сергей Широков, Андрей Обидин, Владислав Раздьяконов, Стефан Да Коста, Данил Романцев, Олег Ли, Алексей Макеев.

Ник Эберт продолжает восстановление и работает по индивидуальной программе, также остались в Екатеринбурге травмированные Денис Баранцев, Максим Денежкин и Семён Кизимов.