О'Делл — о 2:5 с «Локомотивом»: мы совершили несколько ошибок, но, в целом, сыграли хорошо

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл считает, что его команда провела хороший матч с «Локомотивом», несмотря на поражение со счётом 2:5. Хоккеист был удалён до конца матча в концовке встречи за удар в голову форварда «Локомотива» Георгия Иванова.

«Были ли мы удивлены атакующим стилем игры «Локомотива»? Нет. Они хорошо сыграли сегодня, но, я думаю, мы тоже были хороши. У нас было много шансов, но мы не извлекли выгоду из наших моментов. На мой взгляд, им было нелегко в первом периоде. В этом матче мы совершили несколько ошибок, но, в целом, сыграли хорошо.

Кто был самым опасным игроком «Локомотива»? На мой взгляд, все в составе «Локо» являются хорошими игроками. Не думаю, что у них есть хоть один выделяющийся парень, они все весьма хороши. Они демонстрируют отличную командную игру», — цитирует О'Делла Legalbet.

«Локомотив» набрал 22 очка в 14 матчах и стал единоличным лидером Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» занимает второе место в таблице, отставая от железнодорожников на два балла.