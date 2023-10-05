Коньков: Гатиятулин — очень сильный тренер, но ему нужна перезагрузка

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал отставку Анвара Гатиятулина с поста главного тренера «Трактора». Специалист работал в челябинском клубе с мая 2020 года.

«В первую очередь здесь сказалось недовольство результатом. Руководство команды не увидело, за счёт чего Анвар сможет выправить ситуацию. Возможно, команде нужна перезагрузка, так как в прошлом году она тоже не добилась того результата, которого от неё ожидали. Чтобы не упускать текущий сезон, было решено пойти на такие меры.

Новый тренер может помочь им решить свои задачи. Думаю, руководители клуба рассматривают людей, которые на это способны. Возможно, самому Гатиятулину нужно время для того, чтобы перезагрузиться. Анвар — очень сильный тренер. Он доказал это своей работой с молодёжью, но что-то пошло не так, как планировалось. Отдых может послужить во благо. Посмотрим за событиями в его отношении и за тем, кого пригласят в Челябинск», — цитирует Конькова AllHockey.Ru.

«Трактор» после 15 матчей набрал 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.