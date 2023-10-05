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Тренер «Сибири» Немировски рассказал о сроках возвращения защитника Мёрфи

Тренер «Сибири» Немировски рассказал о сроках возвращения защитника Мёрфи
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Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски рассказал, что ожидает возвращения защитника Тревора Мёрфи к ноябрю 2023 года.

«Скорее всего, до конца октября Мёрфи не вернётся. Будет уже к ноябрю», — приводит слова Немировски ТАСС.

Напомним, Тревор Мёрфи выбыл на шесть-восемь недель из-за травмы верхней части тела после столкновения с хоккеистом «Автомобилиста» в матче 9 сентября (1:6).

В минувшем сезоне хоккеист стал третьим бомбардиром «Сибири» с 50 очками. В регулярном чемпионате он набрал 46 (10+36) очков в 62 матчах, в плей-офф в пяти матчах игрок обороны записал на свой счёт 4 (2+2) очка. 27-летний защитник присоединился к сибирскому клубу в сезоне-2021/2022. Тогда Мёрфи забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач в 26 проведённых матчах.

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