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Нападающий «Динамо» О’Делл дисквалифицирован на два матча за удар в голову

Нападающий «Динамо» О’Делл дисквалифицирован на два матча за удар в голову
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Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» Москва – «Локомотив» (2:5) и принял решение дисквалифицировать форварда бело-голубых Эрика О’Делла на два матча за удар в голову форварда ярославского клуба Георгия Иванова. После хита на поле завязалась массовая потасовка.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Эрика О’Делла по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Динамо» примет дома «Торпедо» 7 октября. Ярославский клуб отправится в гости к минскому «Динамо». Игра состоится 6 октября.

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