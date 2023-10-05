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Форвард «Авангарда» Ткачёв отдал 200-ю передачу и набрал 300-е очко в КХЛ

Форвард «Авангарда» Ткачёв отдал 200-ю передачу и набрал 300-е очко в КХЛ
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В эти минуты в Казани проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимает «Авангард». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу «ястребов».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2-й период
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Ткачёв, Чистяков) – 09:31 (5x5)     1:1 Журавлёв (Юдин, Сафонов) – 23:41 (5x5)     1:2 Буше (Киселевич, Ткачёв) – 24:28 (5x5)    

В середине первой двадцатиминутки гости открыли счёт. Нападающий омичей Владимир Ткачёв шикарной передачей из своей зоны вывел Игоря Мартынова один на один с голкипером казанцев Артуром Ахтямовым, после чего нападающий переиграл вратаря.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом Владимир Ткачёв записал на свой счёт 200-ю результативную передачу в КХЛ. Всего же на счету 28-летнего нападающего стало 300 (100+200) очков в лиге. В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Трактором» 7 октября.

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