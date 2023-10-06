Мильштейн: как только узнал, что Роде осталось несколько часов, сразу позвонил в «Торонто»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о последних часах жизни Родиона Амирова.

«Как только я узнал о том, что Роде осталось жить несколько часов, я сразу позвонил в «Торонто» президенту клуба Брэндану Шэнахану, чтобы его сотрудники были полностью готовы. Кстати, бывший генеральный менеджер «Мэйпл Лифс» – Кайл Дубас – должен был прилететь, у него был билет, но в итоге не успел на несколько дней, так как всё случилось раньше… Именно Кайл драфтовал Родиона.

Как только Родя ушёл, первый мой звонок был Ринату Баширову (генеральный директор «Салавата Юлаева». – Прим. «Чемпионата»). С их стороны была очень большая поддержка. Я много лет в этом бизнесе, но приятно удивлён тем, как Родю поддерживали все уфимцы. Например, в «Салавате Юлаеве» дали Родиону контракт на следующий сезон, прекрасно зная, что он уже никогда больше не будет играть. В «Салавате» сказали: «Мы своих не бросаем и хотим, чтобы он был частью клуба». В свои выходные тренерский штаб и руководство прилетали в Москву, когда Родион проходил лечение в Сколково. Я сильно симпатизирую таким людям и организациям. С ними хочется больше работать, помогать им», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дэном Мильштейном читайте на «Чемпионате»: