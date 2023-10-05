Билялетдинов — о том, как бороться с «привозами»: объясняем, говорим, но пока что есть

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в домашнем матче с «Авангардом» (5:4 ОТ).

«Сложная игра была, я очень доволен ребятами, что вытащили и сыграли достойно. Все лидеры, которые отличились, это очень важно. Результат есть, это очень хорошо, но есть и вопросы, которые надо решать.

Яшкин уходил в раздевалку? Были вопросы, по которым ему надо было отойти.

Как бороться с «привозами»? Будем работать. Работаем, объясняем, говорим, но пока есть, что есть. Постараемся исправиться», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Трактором» 7 октября. «Ак Барс» встретится в гостях с «Адмиралом» 8 октября.