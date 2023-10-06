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Гол и передача Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Флоридой»

Гол и передача Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Флоридой»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

За «Тампу» забивали Виктор Хедман, российский нападающий Никита Кучеров и Стивен Стэмкос. Также на счету Кучерова результативная передача. Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.

В составе «Флориды» отличились Кевин Стенлунд, Ээту Луостаринен, Ник Казинс, Зак Далпе, Райан Ломберг и Кевин Стенлунд.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».

НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Хедман (Уотсон, Фортье) – 02:54 (5x5)     1:1 Стенлунд (Родригес, Вераге) – 05:04 (5x5)     2:1 Кучеров (Пойнт) – 21:16 (5x5)     2:2 Луостаринен (Экман-Ларссон, Лунделль) – 30:59 (5x4)     3:2 Стэмкос (Пол, Кучеров) – 33:01 (5x4)     3:3 Казинс (Ломберг, Экман-Ларссон) – 34:17 (5x5)     3:4 Сурдиф (Далпе, Лунделль) – 50:07 (5x5)     3:5 Ломберг (Сурдиф, Махура) – 51:38 (5x5)     3:6 Стенлунд (Казинс) – 59:18 (en)    
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