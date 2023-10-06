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Гол и передача Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Флоридой»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

За «Тампу» забивали Виктор Хедман, российский нападающий Никита Кучеров и Стивен Стэмкос. Также на счету Кучерова результативная передача. Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.

В составе «Флориды» отличились Кевин Стенлунд, Ээту Луостаринен, Ник Казинс, Зак Далпе, Райан Ломберг и Кевин Стенлунд.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».