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Илья Ковальчук рассказал, как изменился белорусский хоккей за последние 10 лет

Илья Ковальчук рассказал, как изменился белорусский хоккей за последние 10 лет
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Олимпийский чемпион Илья Ковальчук высказался об уровне белорусского хоккея и отметил вклад президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Белорусы всегда были крепким середняком, но звёзд с неба не хватали. У вас в стране любят хоккей, президент [Александр Лукашенко] поддерживает и сам играет. В первую очередь, главное, чтобы молодёжь занималась спортом, спорт – это здоровье.

Сравнить белорусский хоккей десять лет назад и сейчас? Я не слишком вовлечён в белорусский хоккей, но то, что «Динамо» представлено в КХЛ и достойно выступает – это круто. Чем больше стран в лиге, тем лучше. Повторюсь, всегда была крепкая, неуступчивая команда, всегда были напряжённые игры. Когда стали появляться иностранцы в команде, она становилась ещё сильнее. Всегда надо было настроиться на эти матчи.

Будем надеяться, что сборная Беларуси будет развиваться. Как мы вернёмся на международную арену, и Россия, и Беларусь будут одерживать победы», – цитирует Ковальчука Sport5.by.

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